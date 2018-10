Maltrattamenti in famiglia, condannato a un anno e sei mesi

Una situazione iniziale tesa in cui si innesta presto un clima intimidatorio e fatto di violenza; un contesto famigliare e che tristemente riporta alle cronache quotidiane.

In poche parole: maltrattamenti in famiglia. Si è discusso di questo caso stamani, giovedì 18 ottobre di fronte al giudice delle udienze preliminari di Varese dove si è celebrato un processo che ha visto la condanna arrivata e concordata su richiesta delle parti.

Il difensore Matteo Pelli e il pubblico ministero Giulia Floris hanno concordato per l’imputato un anno e sei mesi di carcere, con pena sospesa con la condizionale.

Il caso riflette i difficili rapporti tra un uomo di 41 anni e la compagna, di un anno più vecchia che convivevano a Taino fino al 2016. La reiterazione delle condotte dell’uomo avrebbe portato la donna, estenuata, a denunciare tutto ai carabinieri.