“Missione natura!”: gioco a squadre in palude

Immersi nella natura, si gioca all’economia ambientale in Palude Brabbia con “Missione natura!”, il gioco proposto dalla Lipu per il pomeriggio di domenica 7 ottobre, a partire dalle 14.30.

Un gioco a squadre, per famiglie e amici, lungo i sentieri dell’oasi per conoscere, attraverso personaggi del mondo reale, le scelte gestionali che un’area protetta deve affrontare. Ogni personaggio sottoporrà ai partecipanti alcuni dei problemi che si riscontrano nella quotidianità: ai giocatori il compito di far quadrare bilancio, natura e apprezzamento del pubblico per l’area protetta.

Scopo del gioco: riuscire a completare l’itinerario senza mandare il bilancio in rosso e soprattutto facendo scelte rispettose e utili alla tutela dell’ambiente. Ai bambini il compito di risolvere quiz e prove naturalistiche.

Le squadre con i migliori risultati saranno premiate.

Evento per adulti e famiglie con bambini sopra gli 8 anni, consigliati scarponi e abbigliamento comodo.

La prenotazione è gradita scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it

Donazione: 5€ adulti, 3€ bambini, gratis soci Lipu.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.