Una mostra del libro alla scuola Montessori

La scuola Montessori di Varese organizza una mostra del libro per bambini (fascia 0-12 anni): l’evento si terrà sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 presso la scuola di Percorsi per Crescere, a Calcinate del Pesce, Varese.

Durante la due giorni si terranno laboratori e incontri aperti a varie fasce d’età, condotti da artisti, scrittori per bambini e personale della scuola Montessori.

La mostra è alla sua quarta edizione e il tema di ispirazione è “tra arte e magia”, in occasione del ventennale dall’uscita del primo libro della saga di Harry Potter.

In occasione dell’evento, esporranno alcuni artisti che si sono ispirati al tema della mostra: tra questi Davide Stevenazzi, vincitore del concorso “Crea la locandina per la mostra del libro”.

Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare libri della libreria specializzata “Il Dondolibro” di Busto Arsizio e oggetti di “artigianato magico” realizzati da Le3befane (presenti solo la domenica).

La scuola aderisce all’iniziativa Io Leggo Perché ed è affiliata alle librerie Potere ai Bambini e Mondadori di Varese e Il Dondolibro di Busto Arsizio. Gli introiti della Mostra servono a finanziare l’acquisto di nuovi testi per la biblioteca della scuola, in particolare per la scuola dell’infanzia e la primaria.