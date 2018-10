Nuova illuminazione pubblica: cominciati i primi test

Sono partiti in questi giorni – da Calcinate del Pesce – i primi test per l’installazione dei nuovi led che progressivamente andranno a sostituire gli undicimila punti luce che costituiscono la rete di illuminazione pubblica della città.

Gli operai hanno sostituito i primi quattro vecchi lampioni con i nuovi impianti a led che nelle prossime ore verranno testati e verificati attraverso i dati di prestazione sulla rete di illuminazione. Durante le fasi di installazione dei nuovi punti luce erano presenti anche il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Andrea Civati.

A partire dall’inizio della forma esecutiva del contratto di servizio, che ha avuto avvio il primo ottobre, sono arrivati i primi cambiamenti per i lampioni che nei prossimi mesi verranno riqualificati per un investimento di circa 40 milioni di euro, per il rinnovo, la manutenzione e la gestione del servizio, oltre alla realizzazione di alcuni nuovi punti luce in aree oggi non coperte dalla rete di illuminazione.

Tutte le lampade saranno sostituite con tecnologia di illuminazione a led, ovvero lampade altamente efficienti che consentiranno al termine dell’intervento un risparmio di energia per la città di circa il 70% rispetto ad oggi.