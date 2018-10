Oldani e Barzetti tra gli ospiti dell’Autunno Pavese

Si aprirà il prossimo 5 ottobre, alle 17, la sessantaseiesima edizione di Autunno Pavese. La storica rassegna di prodotti enoagroalimentari del territorio pavese, promossa dalla Camera di Commercio di Pavia attraverso l’azienda speciale Paviasviluppo, torna quest’anno al Palazzo delle Esposizioni.

Novità di questa edizione è il carattere di internazionalizzazione che, per la prima volta, aggiunge alla specificità del canale locale dedicato ai consumatori, quello di B2B con una giornata dedicata agli incontri d’affari, lunedì 8. Sono previsti anche workshop dedicati di interesse per gli operatori del settore e della filiera.

A tutti, pubblico e operatori di settore e buyers, Autunno Pavese 66° proporrà un salone del gusto tipico e di qualità del territorio pavese lungo i quattromila metriquadri del palazzo, tutto dedicato a produzioni pavesi, ad eccezione di alcuni ‘ospiti’ lombardi. Ci saranno le produzioni tradizionali: salumi e formaggi, riso e vino, funghi e tartufi ma anche nuove aziende o nuove produzioni, come lo zafferano, o prodotti lanciati per l’occasione come il gelato alla crema di riso Carnaroli, Riscotto, il biscotto-risotto alla vogherese, o Soldivino, le ciambelline ai vini dell’Oltrepo’.

Trenta laboratori, due aree degustazioni, tasca col bicchiere per l’assaggio dei vini dell’Oltrepo’ Pavese. Showcooking serali con alcuni tra i più noti Chef: Davide Oldani, Sergio Barzetti, Luciano Tona e Alberto Menino da Masterchef Italia 7, insieme a Rita Loccisano, visual fooder di Gambero Rosso Channel.

Venerdì 5 la serata dedicata alla Zuppa alla Pavese 2.0 celebra il connubio di arte e cucina nella rivisitazione di una ricetta che rappresenta la storia di un intero territorio. Autunno Pavese 2018 costituisce un evento tra tradizione e innovazione che mette in rassegna un settore ricco dell’esperienza del passato ma rivolto al futuro tra nuove tecnologie e metodi agricoli, reti imprenditoriali, temi di attualità. Uno spettacolo gratuito al Teatro Fraschini annuncerà la 66° edizione di Autunno Pavese.

Autunno Pavese 2018 ha il patrocinio del Comune di Pavia, di Regione Lombardia e del Ministero delle Politiche Agricole, con la partecipazione dell’Università degli Studi di Pavia. Partecipano anche l’Associazione Panificatori della Provincia di Pavia, ONAV Pavia, Consorzio Club del Buttafuoco Storico, F.I.S.A.R. delegazione di Pavia, Consorzio di tutela del salame di Varzi, Ente Nazionale Risi, Associazione Italiana Sommelier di Lombardia, Distretto del vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese, Consorzio tutela salame d’oca di Mortara, Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Associazione Comunità del cibo e del vino di Pavia e Provincia, L’Associazione ricercatori tartufi Oltrepò Pavese.

Gli orari della manifestazione: venerdì 5 e lunedì 8 dalle 17 alle 24 sabato 6 dalle 15 alle 24 domenica 7 dalle 10 alle 24 Ingresso € 5 Tasca col bicchiere €5 Area risotti/Area gourmet €5

Ingresso libero fino a 12 anni

www.autunnopavesedoc.it