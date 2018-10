In piazza contro la ludopatia

Tutti in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio il 27 ottobre: gli operatori del progetto contro la ludopatia coinvolgeranno i cittadini nella riflessione sul gioco d’azzardo e sui pericoli per il singolo e per la società.

Lo faranno in modo giocoso, appunto, attraverso divertimenti tutt’altro che pericolosi: ci saranno le bolle di sapone del mago Samu per ricordarci della bellezza del gioco ma anche della sua evanescenza e uno spazio aperto a tutti chiamato “L’arte di Giocare” per ricordare che il gioco, se diventa ossessivo, rovina l’anima.

Il progetto nasce dall’iniziativa del Centro di Promozione della Legalità che ha sede presso il Liceo Crespi di Busto Arsizio e ha il patrocinio del Comune di Busto. L’assessore ai Servizi Sociale Miriam Arabini sarà presente alle ore 10.00 in piazza S. Giovanni.