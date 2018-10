Raccolta dei rifiuti: ultima settimana per ritirare il kit

Acsm Agam Ambiente ricorda ai varesini che questa è l’ultima settimana per poter ritirare il kit dei sacchi per le raccolte rifiuti per il 2019.

Il punto distribuzione è, per questa settimana, nella Sede Operativa di via Tintoretto 6 a Varese; il 1° novembre il punto ritiro non sarà però operativo. Nei restanti giorni di questa settimana, l’orario per il ritiro è orario continuato, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. E’ importante recarsi al punto distribuzione muniti della lettera con QR code ricevuta a casa.

L’Azienda ricorda inoltre che giovedì 1° novembre la raccolta rifiuti avverrà regolarmente nelle zone interessate nella giornata di giovedì (2A,2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4°, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 10A, 10B, 10C, 14A, 14B).

Acsm Agam Ambiente ricorda infine che in risposta alla richiesta giunta dalle attività commerciali del centro città di spostare la raccolta della plastica del sabato sera ad altro giorno settimanale, dal 1° ottobre ’18 sono cambiati ed aumentati i giorni di raccolta della plastica in centro Varese. L’Azienda ha provveduto in questo mese a ricordare con apposita comunicazione consegnata alle utenze i nuovi giorni di esposizione, raccogliendo ugualmente i sacchi esposti per errore nella giornata di sabato ma comunica che dal mese di novembre la raccolta avverrà secondo i nuovi calendari.