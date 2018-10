Rifiuti nei boschi: la normalità tra castagne e funghi

Rifiuti, rifiuti e sempre rifiuti nei boschi. Questa è ormai il ormai la normalità per chi ama passeggiare nel bosco a raccogliere castagne e i funghi. Ecco una piccola panoramica di rifiuti nei boschi di Gornate Olona al confine del territorio di Carnago a lato della via Monte Grappa che ci ha segnalato un nostro lettore, dove è posto un cartello che indica Parco RTO. Malgrado sia stata fatta da poco la pulizia del territorio da parte della associazione ambientalista della Lega Ambiente la situazione oggi si presenta in pessimo stato. Dopo la barriera disincentivante a circa cinquanta metri sono stati scaricati e abbandonati vari pezzi di carrozzeria di motocicli e vicino un mucchio di detriti da ristrutturazione con piastrelle varie.

