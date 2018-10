Sara Magnoli “torna a casa”

Venerdì 26 ottobre alle ore 21:00 la Cooperativa San Martino a Ferno ha il piacere di ospitare, nell’ambito di “Le sette note del Giallo”, Sara Magnoli, che presenterà per la prima volta nel suo paese e ai suoi concittadini il suo libro “Se il freddo fa rumore”.

Accompagneranno Sara, nella presentazione del suo lavoro, i disegni di Tiziano Riverso, le musiche, appositamente composte, di Ivano Ventimiglia, la voce e l’emozionante recitazione di Marcella Magnoli e la partecipazione dei ragazzi della 2A e 2B del laboratorio teatrale dell’istituto Comprensivo De Amicis di Gallarate diretti da Ileana Ridolfo.

Moderatrice della serata sarà Roberta Lucato.

“Se il freddo fa rumore” è l’ultimo giallo di Sara Magnoli, che segue “Se un cadavere chiede di te”: è una vicenda ambientata in quel mondo di mezzo che sono le case delocalizzate di Malpensa, i quartieri abbandonati intorno all’aeroporto. Sara Magnoli ha ottenuto diversi riconoscimenti nei festival del giallo (e non solo) in tutta Italia: Premio sezione ebook Garfagnana in Giallo; menzione di merito al concorso letterario nazionale il Picchio a San Giuliano Milanese; secondo posto al Premio Letterario Milano International nel 2017; Premio Culturale l’Aringo al premio “Essere Donna oggi” di Gallicano; menzione al merito al Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica; menzione al merito al Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Alda Merini di Imola; Premio come giallista al Premio Borgo Albori a Vietri sul Mare; Quarta finalista di “Giallo al Centro” a Rieti.

Appuntamento venerdì 26 ottobre alle 21:00 in via Mazzini, 16 a Ferno.