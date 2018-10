Scontro tra un’auto e una moto, ferito un uomo

Un uomo di 49 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

Il ferito è stato coinvolto nell’incidente avvenuto verso le 17.30 a Cassano Magnago in via Alcide De Gasperi, in prossimità di un noto negozio di abbigliamento.

Ancora da chiarire la dinamica che ha portato allo scontro tra l’auto e la moto.