I servizi scolastici comunali si pagano on line con PagoPa

Si potenziano i servizi digitali del Comune di Varese: l’amministrazione ha infatti aderito al nuovo sistema online PagoPa. Dal mese di ottobre i cittadini potranno usufruire dei servizi scolastici del Comune attraverso la modalità di pagamento PAGOPA, che andrà a sostituire il vecchio sistema dei bollettini MAV. I genitori che usufruiscono dei servizi scolastici comunali riceveranno tutto il supporto necessario per questa prima fase di passaggio, attraverso i canali del Comune e presso gli uffici dei Servizi educativi.

PAGOPA è una procedura omogenea riconosciuta a livello nazionale, che consente di effettuare dei pagamenti elettronici alle Pubbliche amministrazioni in modo semplice, veloce, sicuro e multicanale. L’avviso di pagamento verrà spedito via e-mail, sistema veloce e comodo per ricevere informazioni oppure, per i Servizi scolastici del Comune di Varese, accedendo al sito https://varese.ecivis.it da dove i genitori potranno visualizzare il proprio “Stato contabile” e utilizzare PagoPa.

«Il settore educativo farà da apripista per una nuova innovazione del Comune di Varese con l’obiettivo di semplificare la vita dei genitori attraverso un sistema che sarà più comodo, veloce e semplice» ha spiegato l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

Il nuovo sistema è operativo on-line 24 ore al giorno e offre sportelli fisici diffusi su tutto il territorio nazionale, garantisce sicurezza e affidabilità nei pagamenti, trasparenza nei costi di commissione e una libera scelta dell’intermediario finanziario più comodo e conveniente. Il documento di pagamento sarà inoltre disponibile immediatamente senza dover attendere i tempi di disposizione postale. PAGOPA, a differenza del sistema precedente, non prevede costi di commissione addebitati dal Comune e per ogni pagamento effettuato si riceverà una ricevuta telematica che riporta tutte le informazioni della transazione.

Per informazioni: https://goo.gl/ZjFiHy

Per qualsiasi supporto contattare l’Ufficio Servizi Educativi ai seguenti recapiti: “Ufficio Incassi da Rette” – Piano Terra – via Cairoli, 8. email: gestioneincassi.educativi@comune.varese.it Tel. 0332/255065 – 066. “Ufficio Rette e Tariffe Servizi Parascolastici” – Piano Terra – via Cairoli, 4. email:rette.educativi@comune.varese.it * Tel. 0332/255008 – 028 – 016 – 058 – “Ufficio Asili Nido Scuole dell’Infanzia” – Piano Terra – via Cairoli, 8 email: nidi@comune.varese.it * Tel. 0332/255015 – 014 – scuole.infanzia@comune.varese.it * Tel. 0332/255012 – 014.

Orari di apertura sportelli: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 14.00 e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.