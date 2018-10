Socialmente pericoloso: divieto d’ingresso in Svizzera per un italiano

Il Tribunale federale ha confermato il divieto d’entrata in Svizzera per un cittadino italiano, condannato in Italia nel 2011 a 3 anni e 3 mesi di carcere per i reati di associazione per delinquere e truffa.

La notizia è riportata dal Corriere del Ticino.

Secondo per il Tribunale elvetico l’italiano (la cui moglie – “appartenente ad una famiglia mafiosa” – è proprietaria di un’azienda nei Grigioni e vive in Ticino), rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici.

L’uomo era stato condannato in Italia per associazione per delinquere e per undici truffe commesse ai danni di istituti di credito, ma anche per lesioni gravi ad un automobilista per un diverbio legato a questioni di viabilità.

Per lui espulsione e divieto di entrata in Svizzera fino al 31 gennaio 2020.