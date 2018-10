Stress addio: tutto esaurito per i corsi di Confcommercio

E’iniziata in questi giorni, registrando il tutto esaurito, la nuova edizione di un percorso formativo molto apprezzato da imprenditori e privati che svela le tecniche di gestione dello stress, trovare le giuste motivazioni e riconoscere le proprie potenzialità. Un corso che vanta una docente di eccezione: Chihiro Tanaka, trainer globale che opera in Giappone e in gran parte d’Europa e che, ad oggi, vanta oltre 30.000 persone formate.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Chihiro si pone come obiettivo quello di consentire ad ognuno di riconoscere potenzialità e bellezza interiore. Tutto ciò finalizzato a comprendere l’importanza di imparare a gestire lo stress ed a comunicare con gli altri con positività e tranquillità interiore.

Confcommercio Ascom Saronno è fra le pochissime organizzazioni a poter vantare la presenza di una docente tanto affermata nel panorama internazionale. Lo conferma anche il Presidente, Bruno Guffanti, che ha presenziato al corso formativo: «E’ per noi un onore poter contare sulle capacità e sulla professionalità della signora Tanaka. I suoi metodi formativi sono tanto affascinanti quanto introspettivi e ci permettono di imparare ad essere più aperti nei confronti degli altri ma anche e soprattutto nei confronti di noi stessi».

Il corso è stato anche un importante momento in cui la docente ha potuto presentare il suo libro dal titolo “Vincere lo stress con lo Zen” in cui insegna come annullare le emozioni negative, capitalizzare i propri tesori emotivi attraverso i metodi di una delle più antiche saggezze umane, nonché il suo ventaglio di percorsi formativi come Stress Zero Lab, Cross Culture Management e Training, Carrier Design e Kaleido Compass.

“Zero strass Lab” è uno dei percorsi formativi che la Confcommercio di Saronno ha studiato ad hoc allo scopo di fornire strumenti fondamentali per affrontare l’evoluzione del sistema socio-economico odierno.