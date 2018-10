Un “catalogo delle meraviglie” per promuovere il Varesotto

E’ stato presentato venerdì sera nella Sala Bergamaschi del Comune di Induno Olona, il libro “Varese Life” con le fotografie di Luca Leone, realizzato dalla Pro loco di Induno Olona.

Formato quasi tascabile, il volume presenta una selezione di immagini di oltre 60 località tra le più belle del Varesotto, divise per temi. Quasi un catalogo dove sono condensate le località più suggestive, i laghi, i borghi montani, ma anche l’arte e le testimonianze storiche che rendono la provincia di Varese un territorio ricco di attrattive.

«Un libro che vuole essere una guida per immagini del nostro territorio – ha spiegato l’autore, indunese, grande appassionato di fotografia – Che possa essere piacevole da guardare ma anche di stimolo per visitare questi luoghi bellissimi».

A completare il racconto per immagini, brevi didascalie e le indicazioni dei siti dove trovare tutte le informazioni per visitare luoghi e monumenti.

L’auspicio è che possa diventare una guida utile per promuovere il turismo in provincia di Varese, presente nei B&B, nelle strutture alberghiere e nei punti di informazioni per i turisti.

Alla presentazione, che è stata accompagnata da una proiezione delle immagini più belle del libro, erano presenti i sindaci e alcuni amministratori di Induno Olona e Porto Ceresio, l’ex presidente della Camera di Commercio di Varese Giuseppe Albertini, rappresentanti dell’azienda speciale Asfarm a sottolineare l’impegno e le reti di relazioni che Luca Leone ha attivato per poter dare vita al libro.

In occasione della presentazione è stata anche allestita una mostra con alcune delle immagini più belle tra quelle scattate da Luca Leone durante i vari reportage che hanno poi dato vita a “Varese Life”.

La mostra potrà essere visitata anche sabato 6 e domenica 7 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30. Sarà presente l’autore e si potrà acquistare il libro.