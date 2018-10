“Un mondo in valigia” all’Auditorium di Maccagno

Sei spettacoli per bambini, tutti gratuiti, sono l’anima della quinta edizione di Bim Bum Bam, rassegna di teatro per l’infanzia promossa anche quest’anno dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca in collaborazione con Progetto Zattera. Uno spettacolo al mese, sempre di domenica, nell’auditorium di Maccagno, per un pomeriggio in famiglia divertente, tra arte e fantasia.

Il viaggio di questa nuova edizione di Bim Bum Bam, inizia domenica 7 ottobre con lo spettacolo “Un mondo in valigia”, di Stefania Mariani e Stage photography, da Ascona. Una messa in scena originale in cui il linguaggio teatrale e quello fotografico collaborano per creare insieme forme espressive capaci di esaltare potenzialità e bellezza della natura e delle persone. I clown, ad esempio, proprietario della valigia protagonista dello spettacolo, con il suo carico inaspettato di storie, colori e sorrisi.

La rassegna prosegue l’11 novembre con i Burattini di Mattia impegnati nella “Vendetta della strega Morgana”, mentre a dicembre Maccagno ospiterà gli artisti di Ortoteatro per lo spettacolo “Fatti avanti se hai il coraggio”.

I tre spettacoli invernali iniziano invece per l’epifania, il 6 gennaio con “Aspettando la Befana”, performance di Emile Sika e le sue bolle di sapone danzati e cangianti sui ritmi delle musiche africane che hanno accompagnato la sua infanzia, nella Costa d’Avorio. Il 3 febbraio la compagnia Filo di Rame propone invece lo spettacolo “Ortaggi all’arrembaggio”, la storia del piccolo Martino che dice sempre “no” e di un certo Capitan Sputacchio.

Chiudono la rassegna il 3 marzo le storie dell’acqua del Teatro Laboratorio che ha scelto come protagniste due goccioline, Plic e Ploc.

Tutti gli spettacoli della rassegna saranno ospitati dall’Auditorium di via Valsecchi 23, a Maccagno, dalle ore 16.15, con ingresso gratuito.

Bim Bum Bam è promossa dal Prgetto Zattera e Comune di Maccagno Pino e Veddasca con il sostegn di Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Per maggiori informazini promozionezattera@libero.it