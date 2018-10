Il Varese si sfoga in trasferta: 5-0 al Ferrera Erbognone

Altro che “mal di trasferta”: il Varese mette fine a una mini-striscia di due partite perse fuori casa debordando sullo spelacchiato campo di Ferrera Erbognone e tornando così nei piani alti della classifica del Girone A di Eccellenza.

Cinque a zero il risultato finale a favore degli uomini di Domenicali che, certo, hanno affrontato il fanalino di coda del campionato ma hanno anche avuto il merito di insistere per andare in vantaggio, e poi per segnare di nuovo, e poi per evitare sorprese. Varese dunque produttivo e caparbio, con Camara e Lercara nel ruolo dei bomber (una doppietta ciascuno) in un pomeriggio di secca per Vegnaduzzo, accompagnati da Mondoni, entrato in campo e subito a segno per il pokerissimo.

Successo assai rotondo che fa comunque morale, che conferma anche una certa solidità della giovanissima difesa e che – all’atto pratico – permette al Varese di non perdere terreno dalla Castellanzese, oggi locomotiva del campionato visto anche il successo esterno a Legnano. Domenica prossima Camara e compagni tornano a Masnago per affrontare l’Alcione e sono chiamati a confermare il ruolino di marcia immacolato tra le mura amiche.

FISCHIO D’INIZIO

Domenicali conferma, come promesso, l’undici che ha battuto il Fenegrò con M’Zoughi e Travaglini davanti a Scapolo e con Vegnaduzzo punta avanzata. Non è in distinta Piqueti, tornato con la febbre dalla trasferta della nazionale mentre in panchina trova posto Improvola, ultimo tesserato in ordine di tempo: entrerà nella ripresa. La neopromossa Ferrera Erbognone gioca con la difesa a quattro e un solo attaccante avanzato, nella fattispecie Mullici.

Buona presenza dei tifosi ospiti nel Pavese, con il club Passione Biancorossa e gli ultras ma anche con alcuni supporters giunti con auto private. Meteo conciliante ma campo di gioco davvero in difficoltà: gibboso e spelacchiato oltre che ristretto nelle misure (ovviamente regolamentari, comunque).

IL PRIMO TEMPO

I primi 20′ di gioco sono tutti di marca biancorossa (non saranno gli unici…) e vedono gli uomini di Domenicali scaldare subito i guantoni del portiere Khuddy, bravo però a dire no a Etchegoyen e Vegnaduzzo. Al 20′ però la prima rete: Camara e Lercara si scambiano palla al limite e il guineiano trova lo spazio per angolare il tiro dell’1-0. Ancora Khuddy è bravo a evitare il raddoppio immediato ma è solo questione di minuti: al 27′ Lercara raccoglie una palla al limite e scarica un gran sinistro che vale il 2-0.

Passano altri 10′ e la situazione si ripropone: il Varese prima sfiora il gol (Camara tradito da un rimbalzo sbaglia da pochi passi), poi segna di nuovo ancora con il capitano e ancora su imbeccata di un Lercara carichissimo.

LA RIPRESA

La pausa lunga non cambia le carte in tavola: la difesa non ha problemi a imbrigliare le poche iniziative pavesi e così in avanti il Varese si diverte: Gestra calcia alto al 4′ un buon pallone, Lercara e Camara (sempre loro!) confezionano la quarta rete al 12′, con il regista a segno in acrobazia dopo che il Ferrera ha dovuto sostituire il portiere.

Il giovane Lodigiani, pur senza colpe specifiche, è costretto a recuperare in rete un quinto pallone, quello spedito in gol da Mondoni al 19′, pochi secondi dopo l’ingresso in campo del giovane biancorosso al posto di un acciaccato Camara. Prima dello 0-5 gol anche di Scaramuzza con pregevole pallonetto ma marcatura annullata per offside. A risultato ampiamente acquisito Domenicali può gestire i suoi, fa rifiatare chi come Gestra di solito non esce mai e concede l’esordio a Improvola: anche lui avrà modo di rendersi utile.

FERRERA ERBOGNONE – VARESE 0-5 (0-3) MARCATORI: Camarà (V) al 20′ e al 40′ pt, Lercara (V) al 27′ pt e all’11’ st; Mondoni (V) al 19′ st. FERRERA ERB. (4-1-4-1): Khuddy (Lodigiani dall’8′ st), Cavuoto, Maccagnan (Balduzzi dal st), Montuori, Battista (Vitale dal 6′ st); Contiero; Lucente, Tambussi, Kolay, Giardina (Marcinno dal 12′ st); Mullici. A disposizione: Paone, Skenderay, Pelli, Tomasoni, Montaldi. All. Falsettini.

VARESE (4-2-3-1): Scapolo; Lonardi L., M’Zoughi, Travaglini, Bianchi; Gestra (Conti dal 39′ st), Etchegoyen (Marinali dal 25′ st); Camarà (Mondoni dal 18′ st), Lercara, Scaramuzza (Improvola dal 29′ st); Vegnaduzzo (Moceri dal 21′ st). A disposizione: Porro, Mauro, Lonardi D., Silla. All. Domenicali.

ARBITRO: Medri di Cesena (Vora e Ameruoso).

NOTE. Giornata piuttosto soleggiata, terreno in cattive condizioni. Ammoniti: Maccagnan (F), Etchegoyen (V). Calci d’angolo: 0-1. Recupero: 0′ e 3′.

CLASSIFICA: CASTELLANZESE 19; Legnano, BUSTO 81, Accademia Pavese 14; VARESE, VERBANO, SESTESE 13; Mariano, Ardor Lazzate, VARESINA 10; Fenegrò 8; Castanese 7; Alcione Milano 6; UNION VILLA 4; Città di Vigevano, Ferrera Erbognone 1.