“Una zuppa di sasso” in scena per i Pomeriggi da fiaba

Tornano i Pomeriggi da Fiaba promossi dal comune di Castellanza: sabato 20 ottobre alle ore 17 il salone della Biblioteca ospiterà lo spettacolo “Una zuppa di sasso” portato in scena dalla compagnia bolognese “Teatrino a due pollici”.

Tratto dall’omonimo libro di Anais Vaugelade, attraverso l’utilizzo di grandi animali in stoffa la rappresentazione è allegra testimonianza di come la semplice condivisione di un piatto di minestra possa permettere di valicare le barriere della diffidenza, del pregiudizio e dell’individualismo.

Una cena improvvisata diventa così il pretesto che permette l’incontro e persino la cooperazione tra personaggi sconosciuti e acerrimi nemici.

Una metafora che indaga le forme del pregiudizio, della discriminazione e apre le porte ad una convivialità scevra di paure e piena di solidarietà.

Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni scrivere a cultura@comune.castellanza.va.it oppure 0331 526258. Per il programma completo