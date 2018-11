Il 14° forum per la pace

Un fine settimana dedicato alla pace in tutte le sue accezioni: sabato 10 e domenica 11 novembre a Germignaga, alla colonia elioterapica si terrà il 14° Forum della Pace.

“Stop armi nucleari” è lo slogan dell’iniziativa che prevede un programma che si sviluppa su due giorni.

Si parte sabato 10 alle 15.00 con la Cerimonia della pace, per proseguire alle 16.00 con la presentazione del libro e premiazione dei vincitori del 14° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace con lettura testi, canti e musica” con l’Acoustics Dreams. Merenda equo solidale alle 17.30 e all 18 conferenza “Stop armi nucleari. Alle 19.30 presentazione della mostra “Esigete il disarmo nucleare”.

Domenica 11 dalle 10 alle 20 visita alla mostra “Esigete il disarmo nucleare”, alle 16.00 presentazione del romanzo storico “Una Italia da rifare in un mondo rifatto” di Ted Muller con Antonella Sonnessa. Ore 17.30 rinfresco.

Sabato è previsto un mercatino di artigianato colombiano e raccolta fondi pro “Kit scolastici” per alunni senza risorse delal Colombia e pro borse di studio per studenti artigiani in Uganda.

L’iniziativa è organizzata da: Associazione e casa editrice “Costruttori di pace”, Gim Terre di lago, Ekonè, La banca del tempo, Aisu, PaxChristi, World Peace, Aifo Laveno, Makana. Col patrocinio di Provincia di VArese, Comunità montana valli del Verbano, comuni di Luino, Germignaga, Maccagno con Pino e Veddasca.