Amazon apre a Casirate D’Adda, 400 assunzioni

Amazon ha aperto il nuovo centro di smistamento a Casirate D’Adda in provincia di Bergamo. Attualmente vi lavorano circa 100 persone, ma nei programmi della società ci sono 400 posti di lavoro a tempo determinato. Il centro si sviluppa su un’ area di 150 mila metri quadri di cui 30mila adibiti a magazzino con una logistica avanzata per un investimento di circa 80 milioni di euro. La struttura gestirà il deposito e lo smistamento della merce già pronta per ridurre i tempi di consegna. (nella foto Jeff Bezos presidente e ad di Amazon)

INVESTIMENTI IN ITALIA

Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro e creato più di 3.500 nuovi posti di lavoro in Italia dal suo arrivo nel Paese nel 2010, che diventeranno 5.200 entro la fine dell’anno. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, è stato inaugurato nel 2011. Nel novembre 2015 Amazon ha aperto il suo centro di distribuzione urbano a Milano per servire i clienti Amazon Prime Now. Nel 2017 i centri di distribuzione Amazon di Passo Corese (Rieti) e Vercelli sono entrati in attività: l’azienda ha investito per i due stabilimenti rispettivamente 150 milioni e 65 milioni di euro, con la creazione di 1.200 posti di lavoro a Passo Corese e 600 a Vercelli entro tre anni dal lancio per supportare ulteriormente il costante incremento della domanda dei clienti e gestire la rapida crescita dei prodotti disponibili sul catalogo Amazon. Nel corso degli ultimi due anni, Amazon ha inoltre lanciato un centro di smistamento a Castel San Giovanni e i depositi di smistamento situati a Origgio (Varese), Rogoredo e Buccinasco (Milano), Burago di Molgora (Monza e Brianza), Crespellano (Bologna), Calenzano (Firenze), Vigonza (Padova), Pomezia (Rieti), Fiano Romano e Magliana (Roma).

Oltre a questi investimenti nello sviluppo della propria rete logistica in Italia, nel 2012 Amazon ha aperto il proprio centro di assistenza clienti a Cagliari e gli uffici corporate a Milano. Nel novembre del 2017 Amazon ha spostato i propri uffici corporate in un edificio di 17.500 metri quadri nel quartiere emergente di Porta Nuova. Ha inoltre aperto a Torino un centro di sviluppo per la ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia già utilizzata per l’assistente vocale Alexa, al momento disponibile solo in lingua inglese per servizi e prodotti come Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Fire TV e Amazon Tap. (Fonte Amazon)