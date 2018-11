Anche le aziende varesine protagoniste all’Eicma 2018

«Benvenuti nel più grande contenitore di passione al mondo, benvenuti a casa». Andrea Dell’Orto, presidente di EICMA Spa, apre così la 76° Edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, in programma fino a domenica 11 novembre a Fiera Milano-Rho.

Con un’inedita cerimonia-evento d’inaugurazione, presentata stamane dall’attrice e conduttrice televisiva Vanessa Incontrada, prende il via il più importante evento espositivo dedicato all’industria delle due ruote. Oltre 1.200 brand, centinaia di anteprime, migliaia di giornalisti ed operatori dei media accreditati, piloti, campioni dello sport e personaggi famosi: EICMA trasforma ancora una volta Milano nella capitale mondiale delle due ruote.

Il taglio del nastro di oggi, che ha visto la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e dell’AD di Fiera Milano Fabrizio Curci, svela finalmente tutte le novità del settore messe in mostra nei sei padiglioni di Fiera Milano-Rho occupati da questa edizione.

Tanti anche i marchi varesini presenti con i loro stand, tra nuovi modelli e accessori di qualità. Tra queste Mv Agusta con il nuovo modello del Turismo Veloce (e con un bello stand con allestimento retrò) ed Swm, ma anche i produttori di componentistica tra cui la Rizoma, Ariete, Pro Grip: rappresentanti delle aziende del Made in Italy «assolute protagoniste nel mercato globale e nelle competizioni grazie all’eccellenza che continuano esprimere per il design, l’avanguardia tecnologica e l’impegno nella sostenibilità ambientale» come ha sottolineato il Presidente di EICMA Dell’Orto nel suo discorso di apertura.