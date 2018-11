Appiccato il fuoco in chiesa: atto vandalico

Un atto grave, ma da catalogarsi come vandalismo, uno di quei comportamenti che toccano nel profondo le comunità di fedeli, ma che non deve far pensare a molto altro.

La premessa è d’obbligo, in questi casi, prima di raccontare quanto accaduto due giorni fa nella chiesa di Brusimpiano, paese della Valceresio, tra Svizzera e Luinese.

Il parroco del paese ha difatti denunciato l’incendio delle stoffe sulle balaustre del presbiterio. Si tratta di un tessuto plastificato e una volta acceso, il fuoco ha “camminato” lungo l’intera superficie del paramento sacro, distruggendolo quasi completamente. Ad accorgersi del fatto il don, al rientro in chiesa dopo un impegno che l’ha trattenuto fuori paese per qualche ora nell’altra parrocchia seguita, quella di Cuasso.

A testimonianza dell’accaduto, nella chiesa di via Roma, il profilo annerito, segno della combustione. La chiesa è sguarnita di telecamere, e sulla vicenda indagano contro ignoti i carabinieri della Compagnia di Luino.