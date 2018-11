Attrezzi da scasso in auto, arrestati tre presunti “topi d’appartamento”:

Tre persone sono state arrestate ieri sera dalla Polizia locale di Lugano. Si tratta di un 46enne italiano residente in Italia, e di un 36enne e un 23enne, entrambi cittadini bosniaci residenti in Bosnia.

I tre uomini sono stati fermati ieri poco prima delle 19 in via Vergiò a Breganzona da agenti della Polizia della città di Lugano nell’ambito di un apposito dispositivo per il contrasto dei furti con scasso nelle abitazioni, in coordinamento con la Polizia cantonale.

La perquisizione della vettura in loro possesso ha permesso di rinvenire attrezzi da scasso. Sono in corso accertamenti per verificare la loro eventuale responsabilità in furti con scasso avvenuti in zona e in Ticino.