Bertolasi&Co. a Sabaudia: inizia il 2019 del canottaggio azzurro

È già tempo di 2019 per il canottaggio azzurro e per i portacolori del Varesotto inseriti nel gruppo olimpico del remo italiano. Oggi infatti ha preso il via a Sabaudia un raduno collegiale forte di ben 54 atleti tra uomini e donne.

Il 2019 sarà anno preolimpico (l’appuntamento a Cinque Cerchi è per il 2020 a Tokyo), costellato quindi dalle prove di qualificazione ai Giochi: occhi puntati soprattutto al bacino di Ottensheim in Austria, a Linz, dove si terranno i campionati del mondo.

Agli ordini del direttore tecnico azzurro, Francesco Cattaneo, ci saranno anche cinque varesotte: tra i senior troviamo infatti Ilaria Broggini e Veronica Calabrese della Canottieri Gavirate e la veterana Sara Bertolasi, oggi in forza alla Canottieri Milano, alla ricerca della terza qualificazione olimpica in carriera. Nei pesi leggeri invece spicca il nome di Federica Cesarini, anch’essa atleta della Canottieri Gavirate oltre che delle Fiamme Oro. Convocata anche la giovanissima Giulia Mignemi, siciliana dell’SC Aetna che però vive e si allena a Varese da anni.

Per questo raduno invece non sono stati chiamati né Andrea Micheletti né Chiara Ondoli, che avevano fatto parte della spedizione azzurra agli ultimi mondiali, quelli disputati a Plovdiv in cui l’isprese è stato anche medaglia d’argento nel quadruplo leggero.