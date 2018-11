Blocco del traffico a Busto, ecco chi e dove si potrà circolare

Una domenica senza auto è quella che si preannuncia a Busto Arsizio. In occasione della Maratonina, infatti, dalle 9 alle 13 è previsto il blocco totale del traffico in città. Ci sono però alcune esenzioni sia per i veicoli che per i tratti viari principali della città.

Chi è esentato dal blocco? La delibera firmata dall’amministrazione esenta infatti queste quattro categorie di veicoli

gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali); gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive (detti “Euro 4 diesel”) se muniti di dispositivo antiparticolato omologato, come risultante dal libretto di circolazione e/o come da dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo o dal concessionario o dall’installatore; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive (detti “Euro 4 a benzina”).

Il blocco non si applica sui tratti autostradali, sui tratti delle strade statali e provinciali e i tratti di strade di collegamento con gli svincoli autostradali ricadenti nel territorio comunale, inoltre è consentita la libera circolazione nelle seguenti vie e viali:

Firenze (da c.so Sempione a via Fagnano), Fagnano, 11 Settembre, Cassano (da Cassano Magnago a via 11 Settembre), Superstrada Malpensa, Sempione, Dei Sassi, A. da Brescia, Formazza, Cremona, Italia (da via A. da Brescia a largo Alpini), Grosseto, Tigrotti, Samarate (da Samarate a via Favana), Favana (da via Samarate a via Lonate), Lonate (da Magnago a via Favana), Borri (da Castellanza a p.le Crespi), Gabardi, Kennedy, Boccaccio (da p.le Kennedy a viale Toscana), Toscana, Novara (da Viale Toscana a Bienate).

Il blocco, tra l’altro, non si applica