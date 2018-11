Busto Bpm a un soffio dall’impresa nella vasca della Pro Recco

Una prova ottima alla quale è mancato solo il risultato: questo l’esito della trasferta della Busto Bpm a Sori, nella vasca dei pluricampioni tricolori della Pro Recco: 7-6 il finale, risicatissimo, per la formazione ligure diretta da Ratko Rudic e secondo stop consecutivo in campionato dei Mastini che si sono dovuti arrendere solo alle due grandi favorite per il titolo (la prima era stata Brescia).

Gara per nulla scontata quella di sabato sera, con Busto in vantaggio con Luongo su rigore nelle prime battute ma Recco pronto a rispondere con Di Fulvio. Ospiti per nulla arrendevoli e Sport Management di nuovo avanti con Di Somma, ex di turno, prima della seconda rete dell’implacabile Di Fulvio mentre Baldineti è stato espulso per proteste come era già avvenuto contro Brescia.

Recco ha messo avanti il naso nel terzo tempo con Manic al quale ha replicato Bruni con una rete-capolavoro. Botta e risposta proseguito con Molina e Damonte (unica superiorità trasformata del match) fino alla terza e ultima pausa. A quel punto il break ligure firmato da Gonzalo Echenique, una delle superstar della formazione di Rudic: una doppietta dell’italo-argentino ha creato il break (6-4) al quale sono seguite le reti di Fondello e ancora di Echenique, poi uscito per falli, per il 7-5. Busto ha avuto il merito di provarci fino in fondo: prima Di Somma ha accorciato a 2′ dalla fine, poi Luongo ha cercato il pareggio senza però trovare un tiro pulito. E le ultime superiorità hanno consegnato alla Pro Recco i tre punti, sudatissimi.

Il prossimo impegno della Busto Bpm è fissato per sabato 17 alle 15 quando la formazione bustocca ospiterà alle piscine “Manara” l’Ortigia Siracusa, nella riedizione della finale del terzo posto dello scorso campionato.