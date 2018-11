Caronnese, colpo vincente a Ciserano

Bella vittoria per la Caronnese, che passa 3-2 a Ciserano e riesce a salire al terzo posto della classifica nel Girone B di Serie D. I rossoblu agganciano a quota 23 il Rezzato, sconfitto a Como, e la Pro Sesto, bloccata sull’1-1 a Legnago.

Gara ben giocata e ricca di emozioni a Ciserano. Nel primo tempo è Villanova al 27’ a sbloccare il risultato. Nella ripresa arriva all’8’ il pareggio bergamasco con Bertazzoli, ma la Caronnese non ci sta e con Piraccini al 20’ si riporta in avanti. Nel finale, al 40’, Pittarello sigla il terzo gol per la squadra di mister Mazzoleni, mentre la rete di Giovanditti al 48’ serve solo per le statistiche.

Sugli altri campi, la capolista Mantova si sbarazza 3-0 del Pontisola, il Como vince il big match di giornata battendo 2-0 il Rezzato.

CISERANO-CARONNESE 2-3 (0-1)

Marcatori: 27′ pt Villanova (Car), 8′ st Bertazzoli (Cis), 20′ st Piraccini (Car), 40′ st Pittarello (Car), 48′ st Giovanditti (Car)

CISERANO: Chiovenda, Motta, Mulac (32′ st Tettamanti), Torri (40′ st Giovanditti), Adobati, Crociati, Ronchi (24′ st Zanardini), Maspero (34′ st Biraghi), Bertazzoli, Ghisalberti, Achenza (24′ st Mauceri). A disposizione: Amadei, Foglieni, Maffioletti, De Vita. Allenatore: Dossena

CARONNESE: Barlocco, Mandracchia (15′ st Roveda), Pavan, Di Munno, De Angeli, Costa, Gattoni (15′ st Cazzaniga), Barbera (15′ st Baldo), Piraccini (42′ st Rinaldi), Corno (21′ st Pittarello), Villanova. A disposizione: Minerva, Giudici, Diaferio, Cominetti. Allenatore: Mazzoleni.

Arbitro: Villa Sez. di Rimini (Merciari e Hader)

Ammonizioni: Achenza (Cis), Villanova (Car). Statistiche: Tiri in porta 8 vs 10 – Tiri fuori 10 vs 11 – Falli 14 vs 12 – Calci d’angolo 3 vs 1 – Fuorigioco 2 vs 2