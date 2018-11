Caronnese, vincere per rimanere in alto

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Grazie al successo di Ciserano, la Caronnese ha agganciato il terzo posto in classifica raggiungendo Pro Sesto e Rezzato, rimanendo alle spalle solo della capolista Mantova e del Como secondo.

Domenica 25 novembre (ore 14.30) il calendario della dodicesima giornata del Girone B di Serie D vedrà i rossoblu impegnati sul campo casalingo di Caronno Pertusella contro l’Ambrosiana. Dando un occhio alla classifica potrebbe essere, per la squadra di mister Achille Mazzoleni, una buona occasione per mettersi in tasca altri tre punti, ma occhio alle insidie.

L’Ambrosiana – che non ha nulla a che fare con la storia dell’Inter né tanto meno con Milano nonostante il simbolo molto simile a quello del Milan anni ‘80, ma è di Sant’Ambrogio di Valpolicella, provincia di Verona – è quattordicesima in classifica con 8 punti. I veronesi stanno lottando per la zona salvezza e saranno feriti dalla sconfitta interna dell’ultima giornata, 4-1 contro il Darfo Boario.

ALTRI CAMPI – Il Mantova primo in classifica proverà a fare bottino pieno anche a Seregno, mentre il Como secondo sarà impegnato a Darfo Boario. Nel gruppo delle terze, Rezzato e Pro Sesto avranno impegni casalinghi contro, rispettivamente, Pontisola e Ciserano.