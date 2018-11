Castellanzese e Varesina calano il tris

La Castellanzese non si ferma e anche contro la Sestese trova il successo. Termina con un rotondo 3-0 a Castellanza per i ragazzi di mister Fiorenzo Roncari, grande ex della sfida che non ha fatto regali alla sua ex squadra.

Il Varese si conferma secondo grazie al successo di Legnano, mentre al terzo posto c’è il Busto 81 che passa 1-0 a Lazzate contro l’Ardor; un punto indietro si trova l’Accademia Pavese che torna alla vittoria vincendo 2-1 a Ferrera Erbognone.

Risale la classifica il Fenegrò che batte e scavalca il Verbano imponendosi 3-1, così come la Varesina che a Cassano Magnago supera 3-1 l’Union Villa.

Sugli altri campi vittoria dell’Alcione 3-2 sul Mariano e successo della Castanese 2-0 sul Vigevano.