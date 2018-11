Daniela Collu, da Strafactor a Glocal

La rete ha imparato a conoscerla come @stazzitta, dal nome del suo blog e dei suoi account sui social, ma la televisione la conosce con il suo vero nome, Daniela Collu: perché Stazzitta, da commentatrice seriale su twitter (e account top, con i suoi 38mila followers) di trasmissioni televisive, è diventata conduttrice di Strafactor, il contro-talent di X Factor su Sky Uno.

Al festival Glocal sarà una delle protagoniste di “Donne come Noi” la serata che racconta di come si parla di donne oggi sui media: l’appuntamento è sabato 10 novembre alle 21 alla sala Napoleonica di ville Ponti. Con lei ci saranno Paola Rivaro, scienziata, Chiara Montanari, capo spedizione in Antartide, Roberta Mori, presidente della commissione peri opportunità e diritti delle persone della regione Emilia Romagna, Ester Viola, scrittrice e avvocato matrimonialista, Rossella Boriosi, scrittrice, Alexa Pantanella, Founder Diversity and Inclusion SpeakingTM, inventrice del format per le aziende “ Do you speak Diversity?”, Silvia Massarelli, direttore d’orchestra.

Introdurrà la serata Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna.

Classe 1982, Daniela Collu è un’autrice e conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica: nel 2013 partecipa al programma televisivo Aggratis!, condotto da Fabio Canino e Chiara Francini su Rai 2 in qualità di opinionista fissa. Nel 2014 scrive e conduce insieme a Gianluca Neri il programma Share su Radio2 e torna in televisione al fianco di Mara Maionchi e Davide Camicioli con l’Extrafactor, il talk show di X Factor, in cui racconta le opinioni del web sulla puntata. Nel 2014 e 2015 lavora come autrice per alcuni programmi televisivi, tra cui Grande Fratello. Ritorna a Radio2 alla conduzione di Bella Davvero insieme a Costantino D’Orazio e all’edizione estiva di Decanter insieme a Luisanna Messeri

Nel 2016 lavora come autrice al programma televisivo Stato civile – L’amore è uguale per tutti, per Rai 3 e PanamaFilm. Nello stesso anno conduce di nuovo l’Extrafactor e lo Strafactor con Mara Maionchi e Elio, all’interno di X Factor. Dal febbraio 2017 conduce The Real insieme a Filippa Lagerbäck, Marisa Passera, Barbara Tabita e Ambra Romani, in onda tutti i giorni su TV8. Nell’autunno dello stesso anno conduce nuovamente lo Strafactor con Elio, Drusilla Foer e Jake la Furia. E, da giovedì scorso, con l’avvio dei live di Factor 12, è tornata a condurre Extra e Strafactor.