Diodona Spazio & Ristorante

Ideale per pranzi, cene ed eventi, il ristorante Diodona offre un menù vario e ricercato in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Aperto da giovedì a domenica dalle 12 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22 può ospitare fino a 80 coperti (200 per gli eventi).

Ma partiamo dall’inizio, come in ogni storia che si rispetti.

Chi siete e come mai avete deciso di dedicarvi alla ristorazione?

Siamo una famiglia, la famiglia di Sergio Ratti, l’imprenditore visionario che nel 1994 varca casualmente il cancello della Cascina Diodona e resta folgorato da questo luogo, intuendone le potenzialità.

C’è Giulio, suo figlio più piccolo, a cui ha affidato giovanissimo l’allora agriturismo. C’è Stefania, che lo ha affiancato quando è stato il momento della trasformazione in ristorante e location. C’è Mariateresa, la moglie, e Corrado, il figlio maggiore, che si prendono cura della proprietà come ha fatto Sergio per tanti anni. E poi c’è uno staff bellissimo, che oggi è parte di questa famiglia. Raffaella, che ha portato l’esperienza di Fiera Milano e Villa Erba; Ezio, chef curioso ed esperto, scopritore di giovani talenti della cucina; Samuele, che da bambino giocava nel parco della Diodona e oggi è il curatore attento delle aree verdi; Pierluigi, Massimo, Tony, Alessia e Stefano che curano il servizio; Christian, Gabriele e Michele in cucina sempre con entusiasmo; Leda e Anna che controllano ogni particolare, perché sembri sempre di entrare in una casa. E poi ci sono tanti ragazzi, che vengono per apprendere la nostra ricetta e poi si fermano o proseguono il loro viaggio: Federica, Alessia, Simone, Christian, Andrea e tanti altri. Ecco chi siamo!

Che tipo di cucina fate?

La cucina proposta dal nostro chef e dai suoi più stretti collaboratori abbraccia tutta la tradizione italiana, reinterpretata in chiave moderna, sfruttando tecniche di cottura che permettono un utilizzo limitato di condimenti e puntano a preservare l’integrità di ogni alimento. Utilizziamo prodotti del territorio, di stagione e genuini: tra i nostri fornitori di fiducia vi sono alcuni produttori locali che ci assicurano tutto l’anno formaggi di capra, uova, salami e altri ingredienti a km.0. Un’esclusiva del nostro ristorante è la cottura a legna delle migliori carni su imponenti spiedi o sugli Ofyr barbecue presenti all’esterno di ogni sala.

Qual è il vostro piatto forte?

Il risotto tutto l’anno a seconda dei prodotti stagionali e del territorio: con verdure, carni o pesce e anche frutta!

E quello più gettonato?

Le carni alla griglia, la composta di antipasti con salumi fatti in casa oltre che le paste fresche di nostra produzione.

Il piatto perfetto per questa stagione?

Riso selezione Pacifico Crespi alla zucca con caprino di “Casale Roccolo” e briciole di amaretti di Sassello.

Quale consigliate tra le proposte del vostro menù?

Guanciotto di manzo cotto lentamente al Nebbiolo, con polenta di di mais rosso di Marano (coltivata nell’Olgiatese).

Cosa non può mancare nella vostra cucina?

Il dado fatto in casa completamente vegetale con verdure selezionate, uova freschissime del contadino e olio extra vergine d’oliva che viene utilizzato anche per cucinare!

Avete un prezzo fisso a pranzo?

No, il giovedì e il venerdì a pranzo proponiamo il menù alla carta con uno sconto del 20%.

Perché scegliere voi?

Perché la varietà degli ambienti, la professionalità dello staff e l’alta qualità della cucina fanno della Diodona la location ideale per ogni occasione. Inoltre il è ristorante immerso nel verde, al centro di un parco di cinque ettari attraversato da vialetti che costeggiano prati, frutteti e boschi di castagni e querce.

Tre parole per descrivere il vostro ristorante

Elegante, accogliente e familiare.

Ulteriori informazioni

Indirizzo: Via Hermada 20, Malnate (Va)

Tel.: 0332 860969

Email: info@cascinadiodona.it

Sito internet

Pagina Facebook

Pagina Instagram