Discarica di Gerenzano, oggi in aula mozione M5s al Pirellone

Sarà discussa oggi in consiglio regionale la mozione presentata dal consigliere regionale di M5s Roberto Cenci, ma firmata anche da esponenti del Pd, Fi, Lega e Fratelli d’Italia promuovere un tavolo tecnico per la messa in sicurezza della discarica di Gerenzano, così da impedire che l’inquinamento ambientale presente possa aggravarsi.

Aperta negli anni Sessanta fino al termine dell’attività negli anni Novanta, la discarica di Gerenzano “risulta essere uno dei siti più inquinati della Lombardia ed uno dei più grandi Italia con oltre 11 milioni di metri cubi di rifiuti”. Cenci nella sua mozione riassume le condizioni delle due porzioni “Gerenzano1” e “Gerenzano2” e dell’area di raccordo.

La discarica gerenzanese è compresa dell’elenco dei siti contaminati (non bonificati) di Regione Lombardia. Secondo il pentastellato il sito verserebbe in una situazione di assoluta precarietà “tanto che sul suo fondo, esteso per oltre 30 ettari, non è presente il telo necessario ad impedire pericolamenti in falda che risulta inquinata fino ad una profondità di 80 metri”. Cenci cita anche il rapporto Anpa del 2017 che evidenzia la presenza di una “contaminazione di metalli ferro, manganese, arsenico, nichel in alcuni pozzi di barriera”. Da questa considerazioni e analisi arriva la richiesta di un impegno concreto della Giunta per un’analisi della situazione che porti ad interventi concreti.