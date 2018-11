“El nost Milan”, una “passeggiata letteraria” tra i Navigli

I Navigli saranno il “filo rosso” di “El nost Milan”, il corso 2018 – 2019 organizzato dal FAI-Fondo Ambiente Italiano e giunto alla tredicesima edizione.

Dopo i corsi biografici su Michelangelo, Leonardo, Caravaggio e Tiziano, quest’anno le lezioni – venti appuntamenti a cadenza settimanale tra novembre 2018 e maggio 2019 dalle ore 18 alle 19.15 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano – non seguiranno più il flusso del tempo, bensì lo scorrere delle acque di Milano e illustreranno i monumenti che si incontrano lungo i suoi canali.

Una “passeggiata letteraria”, ispirata a La Milano dei Navigli di Dante Isella, saggio del 1987 recentemente ristampato, custode di una competenza senza pari della tradizione culturale lombarda; un viaggio nel passato con uno sguardo al futuro della città, perché consentirà di approfondire la conoscenza dei Navigli, al centro del dibattito pubblico sulla loro riapertura.

La lezione inaugurale, in programma mercoledì 14 novembre alle ore 18, sarà tenuta dai curatori del corso Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, docenti di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Milano, e sarà eccezionalmente a ingresso libero. “Il percorso parte dall’ingresso in città del Naviglio della Martesana e da lì, attraverso la cerchia interna, raggiunge la darsena, per concludersi con un accenno ai Navigli che si dirigono a Sud. Verso la Certosa di Pavia termina infatti il corso – spiega il professor Giovanni Agosti – In ogni puntata il segmento di città affrontato prevede un montaggio di immagini di monumenti, opere d’arte e testi letterari, non rinunciando a incursioni cinematografiche, volte a documentare assetti urbani che non sono più quelli odierni, ma anche a verificare il peso dei film nel mettere a punto le diverse immagini di Milano che si sono succedute nel corso del XX secolo. I temi spaziano infatti dall’antichità classica alla contemporaneità”.

Le lezioni verranno condotte da giovani studiosi provenienti dalle Università degli Studi di Milano e Padova e saranno arricchite dagli interventi dell’attrice milanese Anna Nogara, che leggerà brani di autori come Bonvesin da La Riva, Carlo Emilio Gadda, Carlo Maria Maggi e Carlo Cattaneo.

È possibile iscriversi in occasione della lezione inaugurale o contattando il numero 02/467615252-349 o presso la sede del FAI – Cavallerizza in via Foldi 2, Milano. Il corso è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano. Con il contributo di Fondazione Cariplo.

Date e orari: da mercoledì 14 novembre 2018 a mercoledì 29 maggio 2019, dalle ore 18 alle 19.15, Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano.

Mercoledì 14 novembre, ore 18, prima lezione con Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa – INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Costo delle lezioni:

– Non Iscritti FAI: € 198 (comprensiva della quota ordinaria di iscrizione alla Fondazione)

– Iscritti FAI: € 159

– Iscritti FAI Giovani (fino a 25 anni compresi): € 89

Lezione singola: € 10; Giovani (fino a 25 anni compresi) € 3

Per iscrizioni e informazioni: tel. 02.467615252-349; faiarte@fondoambiente.it; www.elnostmilan.info