Fanno saltare il bancomat e scappano con il bottino

Esplosione nella notte a Coldrerio, in Canton Ticino (immagine di repertorio).

Questa notte, poco dopo le 2 a Coldrerio, in via Pierfrancesco Mola, i residenti sono stati svegliati da una forte esplosione. A provocarla il gesto di alcune persone, al momento ignote, che hanno fatto detonare una carica esplosiva per forzare il bancomat esterno della Banca Raiffeisen, asportandone poi il contenuto e fuggendo con il bottino.

Immediatamente allertata, è intervenuta la Polizia cantonale coadiuvata nelle ricerche degli autori del gesto, dalle Polizie comunali e dalle Guardie di confine. Sul posto anche i pompieri di Mendrisio.

Le ricerche, al momento senza esito, sono tutt’ora attive.