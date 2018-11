Il Frecciarossa tornerà a Malpensa? Le Fs ci stanno pensando

Nel 2019 il Frecciarossa tornerà a Malpensa? Di sicuro le Fs ci stanno pensando, l’ipotesi è comunque tanto concreta da essere citata in conferenza stampa.

«Siamo molto fiduciosi che Malpensa nel 2019 possa diventare un’altra delle opportunità trasportistiche che andremo a sviluppare con le Frecce» ha detto l’amministratore delegato delle Fs Gianfranco Battisti, presentando il nuovo orario che ha come principale novità il collegamento diretto ad Alta Velocità tra Venezia e Roma Fiumicino.

Inevitabile, appunto, il parallelo con il secondo aeroporto d’Italia. Per ora da Fs non arrivano altri commenti: non si sa quanti o quali possano essere le tratte da portare fino a Malpensa, unico aeroporto italiano con due stazioni per i due distinti terminal. Del resto, l’accesso esistente – attraverso i binari di FerrovieNord – consente di partire da Malpensa, raggiungere Milano e da qui proseguire in qualunque direzione, verso la pianura padana o verso Firenze, Roma o Napoli. Ci sarebbe anche la connessione a Novara, che permetterebbe il collegamento diretto con Torino (già sperimentato nel periodo delle olimpiadi invernali al 2006).

Il precedente risale al 2010, un precedente a dire il vero un po’ effimero, essendo durato un anno solo (nella foto: il Frecciarossa di allora alla stazione del Terminal 1). Era un po’ un altro mondo: nel 2010 Malpensa faceva 19 milioni di passeggeri, nel 2011 scese a 18,5, mentre lo scorso anno ha superato i 22 milioni (e i dati 2018 sono molto positivi). C’è poi un altro aspetto, che potrebbe pesare sull’idea di Fs di riportare il Frecciarossa a Malpensa: tra l’estate e l’autunno del prossimo anno è prevista la chiusura di Linate per tre mesi, è prevedibile un particolare picco di traffico aereo, che potrebbe “alimentare” la domanda di nuovi connessioni ferroviarie.