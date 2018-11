È già aria di Natale, arrivano le luminarie

È già tempo di luminarie natalizie in città. Gli operai della ditta specializzata sono già al lavoro in questi giorni in centro, via Milano, e sul viale Duca d’Aosta per posizionare le tradizionali file di luci che coloreranno la città per tutto il periodo del Natale.

Anche quest’anno l’albero di luci sarà posizionato all’inizio della via che collega piazza Garibaldi con piazza San Giovanni. Anche la nuova piazza Vittorio Emanuele II, che sarà inaugurata sabato 17 novembre, avrà le sue decorazioni particolari.