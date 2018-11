Gran galà #bluecarpet: torna la cena di beneficenza

Si svolgerà sabato 17 novembre alle 20 la seconda edizione del Gran galà in blu #bluecarpet, la cena di beneficenza organizzata dall’associazione Articolo Tre di Varese con Aime.

Per l’occasione, sportivi, giornalisti, imprenditori e politici si riuniranno presso l’Istituto De Filippi di Varese in via Brambilla 15. Saranno quattro le squadre in gara. Gli sportivi si occuperanno degli antipasti, i giornalisti dei primi piatti, la seconda portata sarà a carico degli imprenditori e i politici chiuderanno la cena con il dolce.

Il ricavato dell’evento sarà destinato a un progetto di formazione per educatori sportivi di sostegno ai ragazzi autistici per l’inserimento negli sport di squadra.

La serata sarà inaugurata con un aperitivo alle ore 19.30 che vedrà la presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Varese Davide Galimberti.