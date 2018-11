Incidente sulla A9 a Como, lunghe code verso la Svizzera

(foto di repertorio)

L’incidente in sè, fortunatamente, non è stato troppo grave per gli occupanti delle auto coinvolte: nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

Ma le conseguenze sul traffico dell’incidente avvenuto intorno alle 6.45 di venerdì 9 novembre, nell’autostrada A9 che porta dal comasco verso la Svizzera, sono state pesanti: «sulla Lainate-Como Chiasso, tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, si è infatti resa necessaria la chiusura del tratto, per la rimozione delle 3 auto rimaste coinvolte nell’incidente al km 39 e 500» recita la nota di Autostrade.

All’interno del tratto chiuso si sono formati 5 chilometri di coda e 1 chilometro di coda all’uscita obbligatoria di Como Centro.

Alle 8,25 circa, poi, è stato riaperto il tratto tra Como Centro e Como Monte Olimpino: il coinvolgimento è stato di tre vetture, le quali impegnavano entrambe le corsie. Terminate le operazioni di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viabile, il traffico ha ricominciato a transitare su due corsie, registrando due chilometri di coda.

Sul luogo dell’evento oltre al personale della Direzione 2° Tronco di Autostrade per l’Italia sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari.