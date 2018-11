Industriale chimica: sciopero con presidio

Un premio di partecipazione più coerente con i risultati ottenuti dall’azienda è quello richiesto dai lavoratori dell’Industriale chimica azienda specializzata nella produzione di principi attivi con sede in via Grieg a Saronno.

Mercoledì 14 e martedì 20 novembre l’80% dei 200 dipendenti del plesso produttivo hanno incrociato le braccia per 4 ore, chi ad inizio del turno chi alla fine giornata.

Non solo: visto che in una nota l’azienda ha rimarcato l’intenzione di non distribuire i cesti di natale è stato organizzato un presidio, dalle 11 alle 14, con tanto di panettone. Ma qual è l’obiettivo della protesta? “In passato i lavoratori percepivano anche un premio di oltre 2 mila euro poi con le difficoltà del 2013 hanno ovviamente accettato una flessione e si è arrivati fino a mille euro. Quest’anno la partenza è stata di 1200 euro: abbiamo chiesto non solo un sensibile aumento in virtù degli ottimi risultati ma anche alcune modifiche sulle modalità con cui il premio viene distribuito. Ci sono venuti incontro con alcune proposte ma noi consideriamo le modalità aziendali troppo autocratiche, su questo e su altri temi e quindi abbiamo deciso la mobilitazione”.