Insegue i vicini con “falcetto”, condannato a 1 anno e 2 mesi

Il Giudice Marzagalli del Tribunale di Varese, con sentenza del 19 novembre 2018, ha condannato a un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato ritenuto colpevole di aver messo in atto azioni moleste contro i vicini.

Tra le azioni poste in essere dall’uomo sono state riconosciute l’inseguimento dei vicini con un falcetto in mano che sono stati costretti a chiudersi in auto; minacce perpetrate con una mazza da baseball o con una forbice da potatura; la chiusura dei contatori dell’acqua; l’apposizione di cartelli con scritte ingiuriose contro i vicini di casa.

Le parti civili sono state difese dall’avv. Irene Visconti dello Studio Legale Irene Visconti di Varese.