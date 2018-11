Jessica Vedovato nuovo segretario del Pd cittadino

Una nuova segreteria cittadina del PD di Tradate. «Un nuovo gruppo, nuove sinergie, tanta voglia di fare e soprattutto di rilanciare il Partito» spiegano i nuovi responsabili cittadini.

Il nuovo segretario è Jessica Vedovato, mentre come come vice è stato nominato il consigliere comunale Rolando Codato. «Un mix inedito con un grande obiettivo – spiegano dalla segreteria -: ripartire dal territorio, dalle persone e diventare un’alternativa seria e credibile in grado di aggregare nuovamente ampie parti della società, facendo in modo che l’attenzione ai problemi del singolo non resti una parola astratta o di mera propaganda».

Il nuovo tesoriere è Antonio Furci, che raccoglie il testimone di Marco Viscardi. Mentre il direttivo del partito cittadino è composto da: Alice Bernardoni, Cristina Benzoni, Umberto De Rosa, Marco Viscardi e dal consigliere Aureliano Gherbini.