La Pro Patria ospita una Lucchese ferita e affamata

Gara dalle mille insidie quella che aspetta la Pro Patria. Domenica 25 novembre (ore 16.30) allo stadio “Speroni” i tigrotti ospiteranno la Lucchese.

In casa Pro Patria mancheranno tre pedine importanti come Francesco Gazo, Donato Disabato e Ivo Molnar, fermati da un’intossicazione alimentare che li ha costretti addirittura al pronto soccorso. Tre pezzi importanti in meno quindi nello scacchiere biancoblu, che costringerà mister Ivan Javorcic a scelte obbligate, almeno a centrocampo.

Il tecnico biancoblu anticipa così la sfida: «Affronteremo una delle squadre che ha fatto meglio il questo inizio di campionato e nonostante la pesante penalizzazione subita, si trova a gestire delle dinamiche molto particolari a livello mentale. Ha dei calciatori di qualità e di categoria e per questo sarà una gara difficile, soprattutto emotivamente. Mercoledì abbiamo ritrovato la nostra mentalità, così diventiamo più competitivi e ce la giochiamo».

La Lucchese invece è alle prese con altri guai. L’inizio campionato brillante dei ragazzi allenati da mister Giancarlo Favarin è stato cancellato da una penalizzazione di 11 punti che relega i rossoneri all’ultimo posto in classifica. Il contraccolpo ha portato a due sconfitte consecutive in casa contro Pisa e Siena. Proprio per questo la Lucchese arriverà a Busto Arsizio ferita, ma allo stesso tempo vogliosa di dimostrare il proprio valore per tornare a fare punti.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ProPatriaLucchese sui social.