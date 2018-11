La tua casa in X-Lam

E.ON CDNE S.p.A, società del gruppo E.ON, è l’azienda leader in Italia nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili e oggi è un riferimento nella Bio Edilizia, nella costruzione di abitazioni con tecnologia X-Lam.

I pannelli multistrato X-Lam hanno funzione portante e sono utilizzati come parete, solaio e copertura; vanno utilizzati con spessori differenti a seconda dell’utilizzo e dei calcoli statici effettuati. L’X-Lam, che costituisce la struttura portante della casa, è un materiale innovativo che unisce la naturalezza del legno allo sviluppo tecnologico. È composto da pannelli di legno massiccio a strati incrociati, sovrapposti e incollati uno sull’altro in modo che la fibratura di ogni singolo strato sia ruotata nel piano di 90 gradi rispetto agli strati adiacenti, diventando un materiale estremamente resistente.

I pannelli X-Lam garantiscono elevate prestazioni termiche permettendo di ridurre gli sprechi energetici, hanno un comportamento ottimale in caso di sismi e anche in caso di incendio, mantengono le proprie caratteristiche fino ad alte temperature.

Progettare e costruire una casa in X-Lam con E.On CDNE, permette di seguire tutte le fasi della costruzione, dal progetto alla finitura, con la certezza di avere a che fare con professionisti attenti e pronti a rispondere a ogni necessità con competenza e precisione, risparmiando molto sia in termini economici che in termini di tempo.

La progettazione è fondamentale ed è proprio in questa fase che si valuta anche l’orientamento migliore da dare alla costruzione, per sfruttare al meglio il calore prodotto dal sole, anche nei mesi invernali. Isolamento termico e attenzione ai dettagli, permettono di ridurre le dispersioni di calore in inverno e di impedire eccessivo riscaldamento in estate.

A garantire il massimo confort termico è un isolamento a cappotto in lana di roccia, unito ad una controparete isolata con lana di vetro, che garantiranno ottima resistenza a tutta la struttura in caso di incendio.

Una casa X-Lam permette di scegliere ogni tipo di finitura e i serramenti garantiscono io massimo isolamento termico ed acustico, un buon livello di sicurezza ed un design gradevole.

Funzionalità, rispetto per l’ambiente, utilizzo di materiali di prima scelta, montaggio a regola d’arte e un servizio di assistenza di primo livello, sono la sintesi dell’attività di E.On CDNE nel comparto della Bio Edilizia.