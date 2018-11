Con la Vigezzina alla scoperta della magia del Natale

Dopo lo spettacolo autunnale del “Foliage” la Ferrovia Vigezzina si prepara ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli eventi e delle iniziative in programma nel periodo natalizio.

La ferrovia italo-svizzera, recentemente riconosciuta da Lonely Planet come una delle più belle al mondo, potenzia quest’anno i propri servizi di viaggio per raggiungere – con tariffe speciali – gli eventi natalizi più importanti delle località toccate dal percorso dei trenini bianchi e blu. Locarno on Ice, Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore e Mercatini di Natale di Domodossola: manifestazioni di qualità in grado di richiamare migliaia di visitatori.

Proprio per i grandi flussi registrati nelle passate edizioni, gli organizzatori consigliano di sfruttare mezzi di trasporto alternativi alle auto per raggiungere le tre località: ecco dunque confermati i comodi collegamenti della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

È attiva la vendita online attraverso il servizio di biglietteria (http://prenota.vigezzinacentovalli.com): con pochi clic è possibile prenotare il proprio posto a bordo e raggiungere così – attraverso un suggestivo viaggio nel cuore dell’inverno – i grandi eventi natalizi tra Piemonte e Canton Ticino.

È possibile acquistare i biglietti anche presso le biglietterie di Domodossola e Locarno. Si ricorda che la prenotazione obbligatoria ed eventuali supplementi per viaggiare sui treni panoramici sono inclusi nelle tariffe speciali dei biglietti.

Considerando la disponibilità limitata dei posti e le numerose richieste, si consiglia di procedere al più presto con l’acquisto e con la relativa prenotazione. È confermato il servizio aggiuntivo, molto apprezzato e utilizzato negli anni passati da migliaia di passeggeri, dei trenini navetta in occasione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore: i treni saranno operativi dal 7 al 9 dicembre, tra le stazioni di Druogno e Santa Maria Maggiore, senza obbligo e possibilità di prenotazione, dalle ore 10.00 alle ore 19.34 con partenze ogni 15-20 minuti. I costi e le informazioni per tutti i servizi speciali sono disponibili sul sito ufficiale della Ferrovia Vigezzina- Centovalli al seguente link: bit.ly/EventiNataleFerrovia.

