Foliage mania, dove fotografare lo spettacolo dell’autunno

Un’immersione nella bellezza della natura e una vera passione per forografi e Insagrammers.

L’autunno con i suoi colori che sfumano dall’oro fino alle più scure gradazioni del rosso, regala scenari e contrasti unici. E se siete sensibili al fascino del foliage questo è il momento migliore per andare alla ricerca dei paesaggi più spettacolari.

In Lombardia e Piemonte ce ne sono molti che meritano una visita e tante, tante fotografie…

Ve ne suggeriamo alcuni anche se, lo sappiamo, non occorre andare tanto lontano per “fotografare l’autunno”, a volte basta un giardino o un piccolo bosco per poter ammirare colori e sfumature. Caratteristico in questo senso è il tappeto di foglie del lungolago di Angera (nella foto a sinistra Viale della Repubblica oggi).

Ma ecco qualche suggerimento “fuori porta”.

Il treno del foliage

Partiamo da un viaggio, di quello che è stato ribattezzato il Treno del foliage, la ferrovia vigezzina, che viaggia sui binari di una delle linee storiche di collegamento tra Italia e Svizzera, 52 km di visioni spettacolari tra Domodossola e Locarno.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli, capolavoro di ingegneria inaugurato nel 1923, è una linea a scartamento ridotto sempre attiva, 365 giorni all’anno, e proprio per questo in grado di regalare emozioni e visioni sempre differenti, seguendo i ritmi naturali delle stagioni

L’oro del Gran Paradiso

In autunno anche il Parco del Gran Paradiso si tinge di oro. Tra Piemonte e Valle d’Aosta, sono tanti i sentieri che si possono percorrere da soli o in compagnia delle guide del Parco per godervi la magia delle giornate autunnali.

L’oro dei Parchi dell’Ossola

Nei Parchi Veglia Devero Antrona in questa stagione i larici si colorano di giallo e arancione, mentre la prima neve inizia a scendere sulle cime. Nei laghi il riflesso di questi colori è semplicemente magico. Per saperne di più

Il Foliage all’Oasi Zegna

Tutti i weekend di ottobre le guide naturalistiche di Equipe Arc en Ciel portano alla scoperta dell’Oasi Zegna per ammirare i colori del foliage. Sabato 20 e domenica 21 ottobre sono proposte passeggiate guidate nei boschi che circondano il Santuario Madonna della Brughiera a 2 km da Trivero. Itinerari facili (circa 2 ore) adatti a tutta la famiglia e agli amici a quattro zampe.