Arriva l’autunno, torna il “treno del foliage”

Con migliaia di passeggeri ogni stagione, il “Treno del Foliage” è ormai una delle esperienze autunnali più apprezzate degli ultimi anni. Il percorso della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, storica linea che congiunge Italia e Svizzera dal 1923, diventa un quadro multicolore, grazie alla trasformazione dei boschi attraversati ogni giorno dai caratteristici treni bianchi e blu.

Galleria fotografica La Vigezzina in autunno e il "Treno del foliage" 4 di 9

Ogni ora i treni che collegano il borgo di Domodossola all’elegante cittadina svizzera di Locarno, affacciata sul Lago Maggiore, attraversando la Valle Vigezzo e le Centovalli, viaggiano lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali.

I biglietti speciali validi dal 14 ottobre al 10 novembre sono in vendita sul sito www.vigezzinacentovalli.com e presso la biglietteria di Locarno.

Il biglietto è valido uno o due giorni e prevede un viaggio a/r sull’intera linea, con la possibilità di effettuare una sosta nel viaggio di andata ed una nel viaggio di ritorno, per poter visitare le più affascinanti località che costellano il percorso ferroviario.

Date le previsioni di forte afflusso è obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere. L’eventuale supplemento per viaggiare sui treni panoramici è compreso nella tariffa speciale.

Il biglietto del Treno del Foliage dà inoltre accesso a piccole agevolazioni, il cui elenco è disponibile sul sito www.vigezzinacentovalli.com.

Il viaggio potrà iniziare, a libera scelta, da uno dei due capolinea, l’ossolana Domodossola o la ticinese Locarno. Domodossola, capolinea italiano, racchiude nel suo nucleo storico gioielli e perle nascoste, tra cui spiccano la splendida Piazza Mercato e i meravigliosi palazzi storici. Per gli appassionati d’arte, la mostra dedicata al futurismo “Balla Boccioni Depero. Costruire lo spazio del futuro”, a Palazzo San Francesco, sarà visitabile fino al 3 novembre. Locarno, capolinea svizzero, suggestiva cittadina affacciata sul Lago Maggiore, ha un cuore antico tutto da scoprire nella parte vecchia della città, a due passi dalla rinomata Piazza Grande.

Numerosi gli eventi in programma nel periodo del Treno del Foliage, tra cui, per gli amanti dell’enogastronomia, la 20a edizione dell’Autunno Gastronomico del Lago Maggiore e Valli, in programma dal 10 al 20 ottobre ed “EspoVerbano” dal 6 al 10 novembre al Palazzetto Fevi di Locarno. A Santa Maria Maggiore appuntamento il 19 e 20 ottobre con Fuori di Zucca, occasione ghiotta e divertente per scoprire il capoluogo della Val Vigezzo con degustazioni, eventi e mercatini a km0.