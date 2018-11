Mercatini ed eventi per l’arrivo del Natale

Tornano per il quinto anno i mercatini di Natale a scopo benefico a Gorla Minore con circa 60 stand tra hobbisti, commercianti e associazioni. L’appuntamento è per il 16 dicembre, dalle 9 alle 18.

Durante tutta la giornata sono previsti inoltre:

– ProGorla con vin brulé e the caldo + i panettoni offerti da Conad di Gorla Minore

– Gruppo Alpini di Gorla Minore con caldarroste

– Bar Mirygio con colazioni, aperitivi e si pranza con la Trippa

– Street Food con Smokey BBQ con carni alla griglia e tante altre delizie

– Gli amici DJ della radio 10.7 Musicadamare ci allieteranno con la loro programmazione musicale e le loro interviste in diretta web

– Associazione GEN4 con laboratori di disegno 3D per i bimbi di tutte le età

– Associazione LaBanda Cooperativa Sociale a.r.l. onlus Nido di Gorla Minore con laboratori creativi musicali per bimbi 0-6 anni

– Associazione SPORT+ con gioco-sport bimbi 6+ (Tennis, Basket e tanto altro)

– Truccabimbi Tappeto Magico di Castellanza

Ed ecco il fitto programma:

– dalle 10:00 alle 17:30: tunnel degli elfi che rilasceranno il diploma del “bravo bambino” a tutti coloro che vorranno fare la foto con Babbo Natale! Alla fine del percorso c’è anche la cassetta per poter imbucare la letterina!

-11:30 Banda del Centro Musicale “C.Ronzoni” di Gorla Minore si esibirà in concerto, a seguire discorso del sindaco e del parroco

-15:30 “BLACK HURRICANE” di Solbiate Olona

con esibizione di cheerleading

– 16:00 baby dance con Alice baby dancer

– 16:30 “I CHALTRONES” Gruppo Country di Gorla Minore

-17:00 “La magia del Natale” con la stupenda voce di Giulia Borsani e con Lanterne volanti e Stelle scintillanti

-17:30 lotteria organizzata dalla Radio 10.7 musicadamare

– 16:00-17:00 cioccolata party a cura del bar Mirygio (cioccolata a € 1,00)

-17:00-18:00 Happy birra al bar Mirygio (birra a € 2,00)