L’Arma dei carabinieri festeggia la patrona

Mercoledì 21 novembre, l’Arma dei Carabinieri festeggerà la patrona la Virgo Fidelis.

La cerimonia verrà celebrata alle ore 18:30 presso il Santuario “Santa Maria del Sacro Monte” di Varese, dove si terrà una messa in occasione anche della ricorrenza del “77° Anniversario della Battaglia di Culquaber” e della “Giornata dell’Orfano”, alla presenza del Prefetto di Varese e delle Autorità civili e militari.

Nell’occasione verrà ricordata l’eroica difesa del caposaldo di Culquaber da parte del I Battaglione Carabinieri Zaptiè, dove valorosamente i militari dell’Arma si sacrificarono in una delle più cruente battaglie in terra d’Africa. Per il valore dimostrato in quell’occasione, la Bandiera dell’Arma è stata insignita della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese, Col. Claudio Cappello, ringrazierà in particolare i familiari dei caduti dell’Arma, le vedove ed i figli delle “Vittime del dovere”, nonché la cittadinanza, per la vicinanza che quotidianamente esprime all’Istituzione.

Saranno presenti anche le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia di Varese.