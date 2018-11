In Lombardia si mangia bene: sono 60 i ristoranti stellati

“La Lombardia si conferma grande protagonista in ambito culinario con ben 60 ristoranti menzionati nella ‘Guida Michelin 2019‘“. Lo ha annunciato Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e Moda, che ha inviato una lettera ai prestigiosi chef per congratularsi del risultato e invitarli a proseguire lungo la strada intrapresa.

“La Lombardia è la ‘super star’ della ‘bibbia rossa’ – ha spiegato nella missiva – grazie ai 52 ristoranti con una stella, ai 6 con due stelle e ai 2 con tre stelle. La promozione e la valorizzazione dei prodotti di qualità rappresenta un ‘must’ per questi ‘maestri’ dell’arte culinaria e sempre più spesso la nostra regione è una meta turistica scelta per le virtù enogastronomiche”.

“Oggi è in costante aumento il numero dei turisti – ha aggiunto Magoni – che sceglie la destinazione in base a percorsi legati ai gusti e ai sapori, nella ricerca di un’esperienza unica nel suo genere. I nostri chef, famosi a livello internazionale, tengono alta la bandiera dell’eccellenza della nostra Lombardia. Nel 2017 in Italia ben 110 milioni i turisti hanno legato il loro viaggio ad un’esperienza enogastronomica, per una spesa di oltre 12 miliardi. Prima della partenza, il 23,8% dei visitatori si informa sui ristoranti che troverà nel luogo di destinazione”.