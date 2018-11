Di luce e di colore: in mostra le opere di Franco Orsi

Il suo studio è una grande quadreria dove i paesaggi dipinti appesi l’uno accanto all’altro alla parete, aprono una finestra ideale sul mondo esterno, quel mondo che Franco Orsi interpreta e dipinge nelle sue opere. “Casa dell’anima” come ama definire i “suoi” paesaggi perché «Se osservassimo davvero i fatti – spiega l’artista – e li considerassimo in profondità non potremmo che accorgerci che ogni paesaggio altro non è che la casa dell’anima di qualcuno: un luogo nel quale i colori e le forme della materia vengono costantemente filtrati e vivificati dai sensi e dai sentimenti delle persone che lo vivono o che si imbattono la prima volta».

Una selezione di opere di Franco Orsi saranno in mostra presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Gazzada dal 1 al 9 dicembre 2018 nell’esposizione dal titolo “Paesaggi e Sensazioni”.

La personale presenta opere ad olio ed acquerelli ove «Ripercorre il tema dell’Impressionismo – Scrive Raffaella Bennati – Nelle sue opere infatti le forme, le linee sono suggerite più che definite e colori, ricchi, luminosi hanno il compito di trasmettere allo spettatore la stessa emozione visiva sperimentata dallo stesso pittore nell’atto del dipingere».

In ogni singolo dipinto, in tutte le più piccole pennellate, nelle veloci spatolate l’artista vuole fare proprie le infinite variazioni cromatiche della luce, che dopo essersi rifrante nel mondo raggiungono e profondità dell’anima per poi essere trasformate in vitalità artistica.

«Luce e colore sono per me gli elementi principali della visione – continua Orsi – sono infatti i primi due dati sensibili che l’occhio umano percepisce, prima ancora di elaborare le forme e lo spazio in cui sono collocati

Inaugurazione sabato 1 dicembre ore 15.00. La mostra sarà visitabile da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20. Sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.