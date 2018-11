Per i Mastini scocca l’Ora di infrangere un tabù

Nella loro rincorsa alle zone alte della classifica, i Mastini Varese devono superare uno scoglio che in altre occasioni ha tradito le speranze dei gialloneri.

Domani sera, sabato 24 (ore 19,30), la squadra di coach Da Rin sarà infatti impegnata sulla pista all’aperto di Ora, in provincia di Bolzano, contro quelle “Rane” che in più occasioni hanno messo al tappeto il Varese sul proprio campo. Un vero e proprio tabù, quello della “Eisplatz Schwarzenbach”, spesso costato caro alle spedizioni giallonere che hanno cercato fortuna su quel ghiaccio.

Sarà dunque questa la volta buona per tornare da Ora con qualche punto (meglio se tre) in tasca? Lo scopriremo solo nella tarda serata del sabato, ma è certo che Andreoni e compagni si presenteranno all’appuntamento con la volontà di fare bene ma anche con una classifica ben più solida rispetto ai Frogs.

Varese ha raggiunto infatti il quarto posto, a pari merito con il Pergine mentre l’Ora ha faticato a ingranare e si trova in penultima posizione, davanti soltanto al Como. I gialloneri hanno inoltre in rosa due dei primi tre giocatori della classifica marcatori: Marco Franchini è in testa con 20 punti (equamente divisi tra gol e assist) in coabitazione con il meranese Pontus Moren mentre Dominic Perna segue a una sola lunghezza, con 19.

«Dobbiamo vivere giorno per giorno. Fino a oggi abbiamo fatto bene ma anche perso qualche punto; stiamo cercando di cambiare la mentalità della squadra ma ci vuole un po’ di tempo. I conti però li faccio alla fine» spiega alla vigilia Massimo Da Rin. «Dobbiamo confermare ciò che di buono abbiamo fatto e migliorare ancora in tante cose, però la strada intrapresa mi sembra quella giusta».

La partita sarà arbitrata dai signori Gruber ed Egger e verrà trasmessa dalle 19,30 su Radio Village Network. La gabbia giallonera sarà difesa da Menguzzato, anche perché Bertin è infortunato; turno senza hockey anche lo squalificato Malacarne e Cesarini, ma il roster quest’anno a disposizione dello staff tecnico è abbastanza profondo per fare fronte a queste assenze.